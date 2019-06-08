Пожар в свердловской колонии: пострадавших нет

Гари, Свердловская область, 8 июня 2019, 11:34 — REGNUM Пожар в колонии возле посёлка Гари Свердловской области обошёлся без пострадавших. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.
В ведомстве отметили, что эта информация предварительная. Точные подробности появятся позже.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в колонии №8 утром загорелось три барака и производственно-складское здание. Площадь пожара достигает двух тысяч квадратных метров.
Пожарные сейчас борются с огнём.
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