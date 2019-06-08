Суббота, 8 Июня 2019 года
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Двое детей пострадали из-за пожара в Санкт-Петербурге

Происшествия

Их госпитализировали

Санкт-Петербург, 8 июня 2019, 05:23 — REGNUM  В жилом доме на Петергофском шоссе в Санкт-Петербурге произошел пожар, в результате которого пострадали двое детей, передает телеканал РЕН-ТВ.

Сообщается, что пожар произошел в жилом доме на Петергофском шоссе в Красносельском районе Северной столицы. В результате пожара пострадали двое детей в возрасте 12 и 16 лет. Их отвезли в больницу с травмами. В настоящее время сотрудники экстренных служб выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня в квартире жилого дома на улице Софьи Ковалевской в Москве произошел пожар. В ходе ликвидации пожара спасатели эвакуировали восемь человек, среди которых был один ребенок. Спасенных позднее передали на осмотр медикам.

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Пожары в жилых домах
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