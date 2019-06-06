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RT: Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента на «Эхе Москвы»

Происшествия

Подробности уточняются

RT: Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента на «Эхе Москвы»
Иллюстрация: Kremlin.ru
Маргарита Симоньян

Москва, 6 июня 2019, 23:09 — REGNUM  Главный редактор иновещательного телеканала Russia Today и международного информационного агентства «Россия Сегодня» Маргарита Симоньян была госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь — сотрудником «Фонда борьбы с коррупцией» блогера Алексея Навального — на радиостанции «Эхо Москвы». Об этом сегодня, 6 июня, сообщает телеканал RT.

Подробности инцидента пока не приводятся.

Напомним, что Соболь пытается выдвинуть свою кандидатуру на выборы в Московскую городскую думу.

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