RT: Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента на «Эхе Москвы»

Москва, 6 июня 2019, 23:09 — REGNUM Главный редактор иновещательного телеканала Russia Today и международного информационного агентства «Россия Сегодня» Маргарита Симоньян была госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь — сотрудником «Фонда борьбы с коррупцией» блогера Алексея Навального — на радиостанции «Эхо Москвы». Об этом сегодня, 6 июня, сообщает телеканал RT.
Подробности инцидента пока не приводятся.
Напомним, что Соболь пытается выдвинуть свою кандидатуру на выборы в Московскую городскую думу.