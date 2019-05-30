В Днепропетровской области рядом со школой взорвали банкомат

Днепродзержинск, Украина, 30 мая 2019, 14:36 — REGNUM В Днепродзержинске (переименован в Каменское — ИА REGNUM ) неизвестные взорвали банкомат, который находился в магазине, сообщил 30 мая ресурс «Информатор».
Рядом с местом происшествия находится средняя школа №34. К счастью обошлось без жертв.
Взрывной волной повредило крышу магазина, однако на первый взгляд банкомат остался цел. Удалось ли злоумышленникам украсть деньги — неизвестно.
На месте работают полицейские. Они устанавливают обстоятельства случившегося.
Напомним, 29 мая в Киеве также взорвали и ограбили банкомат «Приватбанка».
Как сообщало ИА REGNUM, аналогичное преступления произошло 16 мая в селе Подгорное Днепропетровской области. Грабители взорвали банкомат, находившийся в тамбуре круглосуточного магазина, схватили деньги и скрылись.
Читайте также: Возле Днепропетровска злоумышленники взорвали очередной банкомат