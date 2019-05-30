В Днепропетровской области рядом со школой взорвали банкомат

Днепродзержинск, Украина, , 14:36 — REGNUM В Днепродзержинске (переименован в Каменское — ИА REGNUM ) неизвестные взорвали банкомат, который находился в магазине, сообщил 30 мая ресурс «Информатор».

Рядом с местом происшествия находится средняя школа №34. К счастью обошлось без жертв.

Взрывной волной повредило крышу магазина, однако на первый взгляд банкомат остался цел. Удалось ли злоумышленникам украсть деньги — неизвестно.

На месте работают полицейские. Они устанавливают обстоятельства случившегося.

Напомним, 29 мая в Киеве также взорвали и ограбили банкомат «Приватбанка».

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичное преступления произошло 16 мая в селе Подгорное Днепропетровской области. Грабители взорвали банкомат, находившийся в тамбуре круглосуточного магазина, схватили деньги и скрылись.

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