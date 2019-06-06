Четверг, 6 Июня 2019 года
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На севере ФРГ двое полицейских делали непристойные предложения подросткам

Происшествия

Сотрудники полиции пользовались своим служебным положением

Шверин, Германия, 6 июня 2019, 09:47 — REGNUM  Двое немецких полицейских использовали свое служебное положение, чтобы делать непристойные предложения несовершеннолетним девушкам. Информацию о двух таких инцидентах опубликовали в отчете за 2018 год власти федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания, передает канал n-tv.

В первом случае 15-летняя девочка обратилась в полицию с жалобой на то, что злоумышленники выложили в сеть ее интимные фотографии. Впоследствии занимавшийся эти делом сотрудник полиции, имея доступ к контактным данным пострадавшей, делал ей предложения эротической фотосессии.

В другом случае полицейский, используя Whatsapp, предлагал 13-летней свидетельнице по одному из дел в ступить с ним в половую связь.

К обоим нарушителям применены дисциплинарные меры. В ближайшее время эти инциденты рассмотрит комитет по внутренним делам парламента Шверина.

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Политическая жизнь Германии
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