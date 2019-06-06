В Благовещенске самолет, следующий во Владивосток, задержан на 15 часов

Благовещенск, , 08:31 — REGNUM Из-за замены борта в Благовещенске на 15 часов был задержан самолет авиакомпании «Аврора», который должен был лететь во Владивосток. Об этом сообщает региональный Минтранс.

Сообщается, что самолет должен был взлететь в 20:05 по местному времени (14:05 мск). Однако из-за замены борта он вылетел 6 июня в 6:32 мск. Все 40 пассажиров рейса были обеспечены бесплатным питанием, иногородние пассажиры были размещены в гостинице. Жителям Благовещенска вызвали такси.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня 2019 в аэропортах Москвы были отменены и задержаны более 30 авиарейсов.

Читайте также: При взрыве в аэропорту Нью-Мексико ранены 12 человек