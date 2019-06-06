Четверг, 6 Июня 2019 года
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При взрыве в аэропорту Нью-Мексико ранены 12 человек

Происшествия

Двое из них были госпитализированы

При взрыве в аэропорту Нью-Мексико ранены 12 человек
Luc Viatour
Взрыв

Вашингтон, 6 июня 2019, 05:53 — REGNUM  Не менее 12 человек получили ранения в результате взрыва в аэропорту американского штата Нью-Мексико, сообщает пресс-служба полиции штата.

Сообщается, что десяти пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте происшествия. Двух остальных пострадавших поместили в больницу с травмами, которые «могут угрожать жизни». В настоящее время полиция не выяснила причины взрыва, продолжается расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, в американском штате Нью-Мексико 5 июня произошел взрыв на складе пиротехники, расположенном на территории аэропорта в Розуэлле. Как позднее сообщила полиция, сотрудники пожарных служб занимались подготовкой к фейерверкам ко Дню независимости США. В настоящее время причины взрыва неизвестны.

Читайте ранее в этом сюжете: В США в штате Нью-Мексико взорвался склад пиротехники. Есть раненые

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