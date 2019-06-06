Поезд с пассажирами сошел с рельсов в японском метро

Иокогама, Япония, , 05:35 — REGNUM В метрополитене японского города Иокогама поезд сошел с рельсов, передает телеканал NHK.

Сообщается, что в момент происшествия в вагонах поезда находилось около 120 пассажиров. По предварительным данным, сход с рельсов произошел из-за неубранного стрелочного механизма, который предназначен для перевода технического поезда с основного пути на вспомогательный. В результате происшествия пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный случай произошел в марте 2019 года в столице Южной Кореи Сеуле. Тогда поезд, следовавший от станции Сураксан, сошел с рельсов, не доехав до следующей станции Тобонсан 500 метров. Пострадавших в результате аварии не было.

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