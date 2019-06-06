Четверг, 6 Июня 2019 года
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Перестрелка произошла у сельской школы в Новой Зеландии

Происшествия

Погиб один человек, еще трое получили ранения средней степени тяжести

Веллингтон, 6 июня 2019, 04:49 — REGNUM  Один человек погиб, еще трое пострадали в результате стрельбы у сельской школы в новозеландском Ваикато, сообщает пресс-служба местной полиции.

Сообщается, что полицейские прибыли на вызов в район сельской школы в Ваикато после сообщения о перестрелке. На месте происшествия полицейские обнаружили четырех раненых человек, один из которых позднее скончался. Состояние еще троих пострадавших оценивается как среднетяжелое. Все пострадавшие получили огнестрельные ранения. В настоящее время расследование ведут полиция и сотрудники спецслужб.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня в австралийском Дарвине вооруженный человек убил четырех человек и ранил еще двоих. Стрелка арестовала полиция. Позднее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что версия теракта правоохранителями не рассматривается.

Читайте ранее в этом сюжете: «Мы уверены, что это не теракт» — власти Австралии о стрельбе в Дарвине

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Серийные убийства
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