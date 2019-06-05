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В конноспортивном клубе под Волгоградом заживо сгорели лошади и пони

Происшествия

Проводится доследственная проверка — не исключена версия поджога

Волжский, Волгоградская область, 5 июня 2019, 13:47 — REGNUM  Несколько лошадей и пони погибло в результате пожара в конноспортивном клубе в городе Волжский Волгоградской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по региону 5 июня, проведение доследственной проверки взято на личный контроль начальником главка генерал-лейтенантом полиции Александром Кравченко.

Пожар в помещении конно-спортивного клуба на улице Степной в городе Волжском произошел около 02:20 3 июня. В результате пожара погибли пять лошадей и два пони.

«В настоящее время отрабатываются различные версии, приведшие к возгоранию, в том числе и связанные с умышленным поджогом. Назначены ряд экспертиз и исследований. По указанию руководства Главка создана специализированная следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных оперативников, экспертов-криминалистов, следователей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отметим, что сотрудники клуба в беседе с местными СМИ выразили мнение, что причиной пожара мог стать поджог — по их словам, эту версию подтверждают и эксперты.

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