В конноспортивном клубе под Волгоградом заживо сгорели лошади и пони

Волжский, Волгоградская область, , 13:47 — REGNUM Несколько лошадей и пони погибло в результате пожара в конноспортивном клубе в городе Волжский Волгоградской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по региону 5 июня, проведение доследственной проверки взято на личный контроль начальником главка генерал-лейтенантом полиции Александром Кравченко.

Пожар в помещении конно-спортивного клуба на улице Степной в городе Волжском произошел около 02:20 3 июня. В результате пожара погибли пять лошадей и два пони.

«В настоящее время отрабатываются различные версии, приведшие к возгоранию, в том числе и связанные с умышленным поджогом. Назначены ряд экспертиз и исследований. По указанию руководства Главка создана специализированная следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных оперативников, экспертов-криминалистов, следователей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отметим, что сотрудники клуба в беседе с местными СМИ выразили мнение, что причиной пожара мог стать поджог — по их словам, эту версию подтверждают и эксперты.