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Число заболевших корью на Украине превысило 52 тыс. человек

Общество

Вспышка постепенно идёт на спад

Число заболевших корью на Украине превысило 52 тыс. человек
Вирус кори (электронная микрофотография)

Киев, 4 июня 2019, 09:19 — REGNUM  С начала 2019 года на Украине заболели корью 52 034 человека, заявили 3 июня в пресс-службе Центра общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины, сообщается на сайте организации.

За неделю с 24 по 30 мая зафиксированы 1310 случаев заболевания корью. Заболели 643 взрослых и 667 детей. Наибольшее число заболевших в Харьковской области, Киеве и Киевской области.

Как сообщало ИА REGNUM, неделей ранее корь обнаружили у 1483 человек. Всего с лета 2017 года корью заболели более 100 тыс. человек.

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