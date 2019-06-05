Крупный лесной пожар загорелся под Берлином

Берлин, , 03:09 — REGNUM Лесной пожар начался недалеко от немецкого города Йютербог, расположенного к юго-западу от Берлина, огнем охвачено около 600 гектаров, заявила представитель администрации города Катрин Бургхардт, передает агентство DPA.

Она заявила, что ситуацию с пожаром пока не удается взять под контроль. Ликвидация лесного пожара затрудняется из-за сильного ветра, распространяющего огонь на большую территорию. Она подчеркнула, что в настоящее время опасности для жителей ближайших населенных пунктов нет, однако посоветовала местным жителям закрыть окна и двери.

Глава города Арне Рауэ заявил, что в результате лесного пожара огнем оказались охвачены два бывших военных полигона, на которых остались боеприпасы. Возгорание складов с боеприпасами также затрудняет ликвидацию пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года в ходе испытаний ракет на полигоне вооруженных сил Германии возле города Меппен произошел крупный торфяной пожар. Загорелись 800 гектаров торфяников, пожар не удавалось ликвидировать в течение более двух недель. В городе Эмсланд из-за пожара объявлялось чрезвычайное положение.

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