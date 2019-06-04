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Небывалые дожди разрушают Таджикистан

Происшествия

За сутки в стране выпало более 7 месячных норм осадков, чего не бывало уже 90 лет

Душанбе, 4 июня 2019, 19:08 — REGNUM  На территории Таджикистана прошли ливневые дожди, спровоцировавшие сход селевых потоков, в результате которых погиб один человек, а также оказались повреждены сотни жилых домов, приусадебных участков, дороги и мосты. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на гидрометцентр Таджикистана.

В городе Канибадам Согдийской области вышедшая из берегов местная река затопила сельское кладбище. Также обильные осадки в этом районе страны стали причиной схода селевых потоков, нанесших ущерб частным жилым домам.

Помимо этого от ливневых дождей пострадали районы Рудаки, Хуросон — поврежден мост, а также Фархор и Восе — там значительный урон был нанесен пахотным землям, автодорогам и жилым домам таджикистанцев.

По информации администраций районов Таджикистана, на местах разрушений работают комиссии по чрезвычайным ситуациям районов, для ликвидации задействована специальная техника.

По информации начальника пресс-центра комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) страны Умеда Юсуфи, неустойчивая погода в стране сохраняется.

По сообщениям синоптиков, с 5 по 7 июня осадки пройдут по всей территории Таджикистана. Особенно опасно в горных и предгорных районах Хатлонской и Согдийской области страны. Ожидается повышение уровня воды в реках.

Отметим, что за последние сутки в Таджикистане выпало более семи месячных норм осадков, чего в этой стране не бывало уже 90 лет.

Напомним, что в 2019 году жертвами различных стихийных бедствий в Таджикистане стали 15 человек.

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