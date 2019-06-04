В Красноярском крае соседская собака убила пенсионерку

Дзержинский р-н, Красноярский край, , 11:17 — REGNUM В селе Дзержинское Дзержинского района Красноярского края 80-летняя женщина погибла в результате нападения собаки. Как сообщили ИА REGNUM 4 июня в Главном следственном управлении СКР по краю, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Сообщение об инциденте поступило следователям 1 июня. На крыльце частного дома в селе Дзержинское было обнаружено тело 80-летней женщины с телесными повреждениями, характерными для укусов животного.

По предварительным данным, 1 июня в гости к женщине пришёл её сын. Он обнаружил, что мать мертва, и при этом увидел, что в ограде бегала соседская собака. Вольер, в котором содержалось животное, находится на территории магазина и примыкает к забору погибшей женщины. Ранее собака уже рыла ямы в её огород.

В ведомстве уточнили, что агрессивное животное умертвили. С места происшествия изъяты биологические материалы, опрошены соседи и хозяин собаки, назначен ряд экспертиз.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Томске в феврале 2019 года собаки убили грудного ребёнка. Мать оставила свою месячную дочь в детской кроватке в доме, а сама вышла во двор. В это время в доме находились немецкая овчарка и ротвейлер. Вернувшись домой, женщина обнаружила ребенка уже на диване. На теле девочке были множественные раны головы и тела, похожие на следы от зубов животных. От полученных ран ребёнок скончался в медучреждении.

Читайте также: В Томске собаки насмерть загрызли младенца