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Бездомные сироты объявили голодовку у здания правительства в Хабаровске

Происшествия

В марте воспитанники детдомов обращались к губернатору за помощью, но вопрос до сих пор не решен

Бездомные сироты объявили голодовку у здания правительства в Хабаровске
Ян де Брай. Забота о сиротах. 1663

Хабаровск, 3 июня 2019, 09:59 — REGNUM  Выпускники детских домов, ожидающие положенного им по закону жилья много лет, вышли на голодовку к зданию правительства Хабаровского края. Протестующие утверждают, что все их мольбы о помощи игнорируются, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Не менее 11 выпускников детских домов вышли 3 июня к зданию правительства Хабаровского края. Они намерены провести голодовку в знак протеста против нарушения их прав на жильё. Бездомные сироты заявляют, что не будут есть, а также не уйдут с главной площади краевой столицы до тех пор, пока их проблемы не будут решены.

Протестующие также сообщают, что обращались во все возможные инстанции, включая Генеральную прокуратуру России, но ответа так и не получили. В марте 2019 года сироты были на приёме у губернатора края Сергея Фургала, который пообещал вопрос решить. Судя по тому, что сегодня бездомные молодые люди вышли на голодовку, обещание не выполнено, и сиротам, скорее всего, даже не обозначили какие-то сроки предоставления им жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, летом и осенью 2018 года, в разгар подготовки к выборам губернатора, в Приморье протестовали и голодали бездомные сироты. В регионе около 7 тыс. выпускников детдомов нуждаются в жилье. Краевые власти сегодня проблему решают, но, учитывая количество нуждающихся, а также то, что каждый год детдома выпускают новых воспитанников, нужны какие-то более действенные меры.

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Обеспечение жильём детей-сирот
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