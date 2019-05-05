Воскресенье, 5 Мая 2019 года
13:01:30 МСК

Сотрудника полиции в Киевской области смертельно ранил неизвестный

Происшествия

Проводятся мероприятия по розыску и задержанию злоумышленника

Киев, 5 мая 2019, 12:02 — REGNUM  Смертельное ранение получил полицейский в ходе стрельбы в кафе в Киевской области. Об этом сообщила 5 мая пресс-служба управления Национальной полиции Украины по региону.

По предварительным данным, сотрудник полиции отдыхал вне службы в кафе в Киевской области, когда неизвестный злоумышленник выстрелил ему в шею.

По факту убийства сотрудника полиции возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего. По данной статье предусмотрено от девяти до пятнадцати лет заключения либо пожизненное лишение свободы.

Злоумышленник разыскивается. В настоящее время проводится спецоперация «Сирена».

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в Дагестане буйного туриста из Саудовской Аравии. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал сначала на таксиста, а потом на сотрудников правоохранительных органов. Турист оторвал полицейским погоны, порвал галстук и повредил китель старшего наряда.

Читайте ранее в этом сюжете: Душил таксиста, напал на полицейских: в Дагестане задержали буйного туриста

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нападения на сотрудников правоохранительных органов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить