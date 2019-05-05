Сотрудника полиции в Киевской области смертельно ранил неизвестный

Киев, , 12:02 — REGNUM Смертельное ранение получил полицейский в ходе стрельбы в кафе в Киевской области. Об этом сообщила 5 мая пресс-служба управления Национальной полиции Украины по региону.

По предварительным данным, сотрудник полиции отдыхал вне службы в кафе в Киевской области, когда неизвестный злоумышленник выстрелил ему в шею.

По факту убийства сотрудника полиции возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего. По данной статье предусмотрено от девяти до пятнадцати лет заключения либо пожизненное лишение свободы.

Злоумышленник разыскивается. В настоящее время проводится спецоперация «Сирена».

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в Дагестане буйного туриста из Саудовской Аравии. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал сначала на таксиста, а потом на сотрудников правоохранительных органов. Турист оторвал полицейским погоны, порвал галстук и повредил китель старшего наряда.

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