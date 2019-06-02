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Один ребенок погиб, и трое ранены – ДТП в Нижегородской области

Происшествия

Пострадали также трое взрослых

Один ребенок погиб, и трое ранены – ДТП в Нижегородской области
Gellinger
Автомобильная авария

Навашино, Нижегородская область, 2 июня 2019, 03:33 — REGNUM  В результате опрокидывания легкового автомобиля в городе Навашино Нижегородской области погиб годовалый ребенок, еще шесть человек, в том числе трое детей, доставлены в больницу, сообщает 1 июня «Нижегородская правда».

Авария произошла около 18:20 в субботу, 1 июня. Водитель переполненного легкового автомобиля не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась. Находившийся в салоне младенец 2018 года рождения скончался на месте. Еще шестеро пострадавших, три взрослых и три ребенка, доставлены в местную больницу.

Сотрудники ГИБДД области выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

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Дорожно-транспортные происшествия
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