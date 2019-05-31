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Французский бизнесмен может умереть в тюрьме на Бали — СМИ

Происшествия

Бизнесмен, задержанный на Бали в июле 2017 года, объявил голодовку два месяца назад

Париж, 31 мая 2019, 15:18 — REGNUM  Французский бизнесмен Матиас Эшен, задержанный на Бали в июле 2017 года из-за коммерческого спора с партнерами, может умереть в тюрьме, сообщает Le Parisien.

Издание отмечает, что после двух месяцев голодовки состояние задержанного значительно ухудшилось.

«Мое давление продолжает снижаться. Когда я встаю, начинается сильное головокружение. Я несколько раз терял сознание в последние дни», — заявил Матиас Эшен, с которым изданию удалось связались по телефону.

Начав голодовку 1 апреля в знак протеста против «произвольного задержания», 49-летний бизнесмен похудел на 18 кг, и у него появились серьезные проблемы с сердцем.

«Мы просим президента Франции Эммануэля Макрона принять нас, чтобы помочь получить документы для репатриации Матиаса Эшена», — заявила Элеонора Эшен, одна из сестер бизнесмена.

По словам заключенного, он находится в небольшой грязной камере с ужасными антисанитарными условиями.

«Мы сталкиваемся с настоящим отказом от правосудия. Сегодня гражданин Франции может умереть в тюрьме из-за коммерческого спора», — подчеркнул адвокат подозреваемого Клеменс Витт.

Напомним, французский бизнесмен Матиас Эшен был заключен в индонезийскую тюрьму в июле 2017 года из-за коммерческого спора с бывшими партнерами, которые обвинили его в мошенничестве, связанном с завышением стоимости двух проектов недвижимости.

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