Пятница, 31 Мая 2019 года
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В Улан-Удэ власти проверят все аттракционы после случая с батутом

Происшествия

Будет приостановлена деятельность детских аттракционов, не имеющих разрешений на эксплуатацию

Улан-Удэ, 31 мая 2019, 10:49 — REGNUM  Глава Улан-Удэ Игорь Шутенков распорядился проверить все аттракционы в городе после того, как пять детей пострадали из-за перевернувшегося батута. Об этом говорится на сайте администрации города.

Сообщается, что в ходе совещания межведомственной рабочей комиссии по вопросу подготовки и эксплуатации сезонных аттракционов, батутов, развлекательных и батутных центров Шутенков поручил составить реестр всех аттракционов и приостановить деятельность тех, у которых не будет разрешений на эксплуатацию.

«Необходимо провести служебное расследование, чтобы не допустить такого впредь», — заявил глава Улан-Удэ.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая 2019 года в городе Улан-Удэ Республики Бурятия порывом ветра был перевёрнут батут. В результате ЧП пострадали пять детей в возрасте от трёх до семи лет. По одной из версии причиной трагедии могло стать плохое крепление батута владельцем аттракциона.

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Опасные аттракционы
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