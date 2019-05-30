Четверг, 30 Мая 2019 года
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Двое детей погибли в ДТП на Дороге жизни в Ленобласти

Происшествия

Мальчики-двойняшки находились в легковом автомобиле

Всеволожск, Ленинградская область, 30 мая 2019, 16:58 — REGNUM  Страшной трагедией — гибелью мальчиков-двойняшек 2012 года рождения — обернулось столкновение легкового автомобиля Nissan с фурой на трассе Санкт-Петербург — Морье (Дорога жизни) во Всеволожском районе Ленинградской области.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, авария произошла 30 мая около 15:30 на 16 километре (+ 800 м) этой оживленной трассы.

Женщина 1973 года рождения, управляя автомобилем Nissan Note, при неустановленных обстоятельствах выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с грузовиком DAF, зарегистрированным в Казахстане.

Легковая машина двигалась со стороны поселка Рахья в сторону Петербурга.

«В результате ДТП водитель автомобиля «Ниссан» в состоянии средней степени вреда здоровью доставлена в больницу Всеволожска. Ее пассажиры — два мальчика в возрасте 6 лет, погибли. По данному факту проводится проверка», — сообщили в УГИБДД.

Пострадавшая водитель автомобиля Nissan — мама погибших детей.

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Дорожно-транспортные происшествия
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