Возле Днепропетровска злоумышленники взорвали очередной банкомат

Днепропетровск, Украина, , 07:56 — REGNUM В селе Подгорное Днепропетровской области неизвестные взорвали банкомат «Приватбанка» и похитили кассеты с деньгами, сообщил 17 мая ресурс «Информатор».

Банкомат находился в круглосуточном магазине, тем не менее обошлось без жертв. В заведении разбиты окна, повреждены витрины и потолок. Сотрудники магазина отказались комментировать случившееся.

«На месте уже работают следователи, а также сотрудники охранных фирм. Они осматривают место происшествия, чтобы установить личности преступников в кратчайшие сроки», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный случай произошёл в Днепропетровске в ночь на 13 мая. В парикмахерской, где стоял банкомат, прогремел сильный взрыв, однако злоумышленникам не удалось завладеть кассетами с деньгами, и они скрылись.

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