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На Алтае осложнилась паводковая обстановка

Происшествия

Ситуацию усугубили проливные дожди в Республике Алтай

На Алтае осложнилась паводковая обстановка
Черкасский Андрей © ИА REGNUM
Паводок

Барнаул, 23 мая 2019, 08:19 — REGNUM  Выпадение значительного объёма осадков на территории Республики Алтай осложнило паводковую обстановку в «двух Алтаях». По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, в ближайшие сутки — двое подъём уровней воды в реке Катунь продолжится и превышение опасной отметки (530 см) возможно у села Сростки.

«Паводковая волна продолжает продвигаться по территории края. Во состоянию на 8 часов местного времени 23 мая в райцентре Чарышское наблюдается стабилизация и падение уровня воды в реке Чарыш. В населенном пункте подтопленными остаются 11 приусадебных участков», — поясняют спасатели.

Напомним, осложнение паводковой обстановки в регионе началось с 21 мая 2019 года. Наиболее напряжённая ситуация сложилась в Чарышское районе, где начала выходить из берегов река Чарыш. По состоянию на 22 мая, уровень воды в районе гидропоста составлял 219 сантиметров при критической отметке 180 см.

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