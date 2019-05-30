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Сеул подтвердил гибель своих граждан в Будапеште

Происшествия

В Венгрии при столкновении катеров погибли семь человек из Южной Кореи

Сеул, 30 мая 2019, 03:40 — REGNUM  Семь человек, которые погибли при столкновении катеров в центре Будапешта, являются гражданами Южной Кореи, заявили в южнокорейском МИД.

Уточняется, что 19 человек — тоже южнокорейские граждане — пропали без вести. Помимо двух граждан Венгрии, которые являются членами экипажа, на борту находились 33 туриста — все из Южной Кореи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 мая на Дунае в Будапеште столкнулись два катера. В результате затопления одного из них погибли семь человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Возле парламента Венгрии столкнулись катера, погибли семь человек

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