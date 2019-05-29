Ответным огнём убит один и ранены три боевика ВСУ — народная милиция ДНР

Донецк, 29 мая 2019, 16:06 — REGNUM Военнослужащие Народной милиции ДНР открыли ответный огонь по позициям ВСУ, заявил 29 мая начальник пресс-службы Народной милиции ДНР, майор Даниил Безсонов во время брифинга.
«В результате ответного огня наших защитников из не запрещенного Минскими соглашениями вооружения, один украинский боевик уничтожен, трое ранены», — рассказал он.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в результате обстрелов украинскими формированиями территории ДНР были повреждены 17 домов.
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