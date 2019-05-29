Среда, 29 Мая 2019 года
16:10:05 МСК

Ответным огнём убит один и ранены три боевика ВСУ — народная милиция ДНР

Происшествия

Огонь вёлся из разрешённых Минскими соглашениями видов оружия

Донецк, 29 мая 2019, 16:06 — REGNUM  Военнослужащие Народной милиции ДНР открыли ответный огонь по позициям ВСУ, заявил 29 мая начальник пресс-службы Народной милиции ДНР, майор Даниил Безсонов во время брифинга.

«В результате ответного огня наших защитников из не запрещенного Минскими соглашениями вооружения, один украинский боевик уничтожен, трое ранены», — рассказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в результате обстрелов украинскими формированиями территории ДНР были повреждены 17 домов.

Читайте также: ВСУ за сутки обстреляли территорию ДНР 14 раз — СЦКК

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Донбассе
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить