Взрыв газа разрушил дом в Воронеже, есть пострадавшие

Воронеж, , 12:39 — REGNUM Два человека пострадали в результате взрыва бытового газа в частном жилом доме в Воронеже утром 29 мая, сообщила ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, сообщение о ЧП поступило около 09:10. Хлопок произошел в частном доме на улице Приозерной в микрорайоне Подклетное Советского района Воронежа.

В полиции уточнили, что в результате хлопка газа разрушены стены, обрушилась крыша. В результате пострадали два человека.

«Дом был разделён на два жилых помещения, с разными входами. В одной части проживал 61 г.р., злоупотреблял спиртными напитками. По предварительной информации, хлопок произошел из-за самовольного отсоединения газового шланга форсунки с последующей утечки газа и неосторожного обращения с огнём. Проводится проверка», — рассказала Куликова.

Как ранее сообщало ранее ИА REGNUM, в ночь на 29 мая в Левобережном районе Воронежа из-за взрыва газового баллона было разрушено семь гаражей. Пострадавших нет.

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