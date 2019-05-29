Журналист Al Jazeera вновь доставлен в тюрьму Египта

Каир, , 08:27 — REGNUM Журналист издания Al Jazeera Махмуд Хуссейн, решение об освобождении которого вынес суд Египта, вновь был заключен в тюрьму по невыясненным причинам. Об этом 29 мая сообщается на сайте издания.

Семья корреспондента рассказала о том, что в отношении Хусейна было начато новое расследование.

«Проведя ночь в полицейском участке, семья корреспондента с удивлением узнала, что Хусейна вновь доставили в место заключения», — говорится в заявлении адвоката журналиста.

Напомним, корреспондент Al Jazeera Махмуд Хуссейн был заключен под стражу в 2016 году, несмотря на то, что он находился под стражей без предъявления официальных обвинений, ему вменялось в вину распространение поддельных новостей с целью сеяния «хаоса в государстве»

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