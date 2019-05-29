Среда, 29 Мая 2019 года
08:27:57 МСК

Журналист Al Jazeera вновь доставлен в тюрьму Египта

Происшествия

Подробности неизвестны

Каир, 29 мая 2019, 08:27 — REGNUM  Журналист издания Al Jazeera Махмуд Хуссейн, решение об освобождении которого вынес суд Египта, вновь был заключен в тюрьму по невыясненным причинам. Об этом 29 мая сообщается на сайте издания.

Семья корреспондента рассказала о том, что в отношении Хусейна было начато новое расследование.

«Проведя ночь в полицейском участке, семья корреспондента с удивлением узнала, что Хусейна вновь доставили в место заключения», — говорится в заявлении адвоката журналиста.

Напомним, корреспондент Al Jazeera Махмуд Хуссейн был заключен под стражу в 2016 году, несмотря на то, что он находился под стражей без предъявления официальных обвинений, ему вменялось в вину распространение поддельных новостей с целью сеяния «хаоса в государстве»

Читайте ранее в этом сюжете: Суд Египта постановил освободить журналиста Al Jazeera

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Египта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить