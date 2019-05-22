Родители зараженных стафилококком детей 5 лет судились с больницей Камчатки

Петропавловск-Камчатский, , 09:50 — REGNUM На Камчатке родители малышей, которых в 2014 году в больнице города Елизово заразили золотистым стафилококком, вынуждены были пять лет судиться с лечебным учреждением. В итоге суд признал вину больницы и постановил выплатить людям по 800 тыс. рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Золотистый стафилококк особенно опасен для новорожденных, иммунитет которых ещё очень слаб. Для того, чтобы добиться справедливости, родители при помощи Камчатской организации «Защита потребителей» долгое время потратили на сложные экспертизы в Москве. Лечебное учреждение отказывалось признавать вину. В итоге пять лет спустя суд установил истину и постановил выплатить родителям малышей положенные компенсации — по 800 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным депутата Законодательной думы Камчатского края Михаила Пучковского (СР), ситуация в здравоохранении Камчатки крайне запущенная. Не хватает врачей, среднего и младшего медперсонала, больницам нужны ремонты, лекарства и даже моющие и дезинфицирующие средства. Даже в моргах в камчатских селах проблема на проблеме. В селе Мильково в апреле 2019 года по требованию Роспотребнадзора закрыли морг, так как его состояние угрожало жизни и здоровью граждан.