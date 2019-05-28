Вторник, 28 Мая 2019 года
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Третий энергоблок Ростовской АЭС вернули в сеть

Происшествия

Все четыре энергоблока станции работают в проектном режиме

Волгодонск, Ростовская область, 28 мая 2019, 15:59 — REGNUM  Энергетики Ростовской АЭС включили в сеть энергоблок №3, отключённый двумя днями ранее из-за срабатывания предупредительной защиты, сообщает 28 мая пресс-служба «Росэнергоатома».

"В настоящее время все четыре энергоблока Ростовской АЭС работают в проектном режиме по диспетчерскому графику нагрузки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что выведение блока на 100% уровень мощности произведено после проведения технического обслуживания на электротехническом оборудовании.

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Радиационный фон на Ростовской АЭС и прилегающей территории не изменялся, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

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Атомная энергетика
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