Вторник, 28 Мая 2019 года
14:50:28 МСК

Мышиная лихорадка в Саратовской области: уже 112 случаев

Происшествия

Количество подтвержденных диагнозов растет

Саратов, 28 мая 2019, 14:45 — REGNUM  В Саратовской области уже 112 подтвержденных случаев заболевания мышиной лихорадкой. Об этом на заседании Общественной палаты области сообщила представитель Роспотребнадзора Надежда Матвеева.

В мае подтверждено 62 случая геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), ранее, в апреле, подтвердились 50 диагнозов.

Надежда Матвеева сообщила также, что в области 31 природный очаг инфекции, которые активизируются каждые пять-шесть лет. Профилактика состоит в обработке территории, в прошлом году обработано 2,5 тыс. гектаров, в 2016 году обработано 2 тыс. Профилактические обработки детских лагерей будут проводиться и между сменами, добавила Матвеева.

Напомним, ранее сообщалось о 72 заболевших с начала года и 250 больных с похожими на ГЛПС симптомами, находящимися в больницах города.

Читайте также: Саратов: слухи о сотнях больных геморрагической лихорадкой преувеличены

Напомним, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом — заболевание, которое разносится грызунами, человек может заболеть при контакте с больным животным или вдыхая инфицированную пыль. Симптомы ГЛПС похожи на другие заболевания с почечными проявлениями — высокая температура, боли в области поясницы. При подозрении на ГЛПС необходимо срочно обратиться к врачу.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Геморрагическая лихорадка
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить