Мышиная лихорадка в Саратовской области: уже 112 случаев

Саратов, , 14:45 — REGNUM В Саратовской области уже 112 подтвержденных случаев заболевания мышиной лихорадкой. Об этом на заседании Общественной палаты области сообщила представитель Роспотребнадзора Надежда Матвеева.

В мае подтверждено 62 случая геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), ранее, в апреле, подтвердились 50 диагнозов.

Надежда Матвеева сообщила также, что в области 31 природный очаг инфекции, которые активизируются каждые пять-шесть лет. Профилактика состоит в обработке территории, в прошлом году обработано 2,5 тыс. гектаров, в 2016 году обработано 2 тыс. Профилактические обработки детских лагерей будут проводиться и между сменами, добавила Матвеева.

Напомним, ранее сообщалось о 72 заболевших с начала года и 250 больных с похожими на ГЛПС симптомами, находящимися в больницах города.

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Напомним, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом — заболевание, которое разносится грызунами, человек может заболеть при контакте с больным животным или вдыхая инфицированную пыль. Симптомы ГЛПС похожи на другие заболевания с почечными проявлениями — высокая температура, боли в области поясницы. При подозрении на ГЛПС необходимо срочно обратиться к врачу.