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Напавший на журналистов в Ставрополе хотел «внимания»

Происшествия

Пожилого мужчину возмутил отказ от его статьи

Ставрополь, 28 мая 2019, 11:17 — REGNUM  Житель Ставрополя, подозреваемый в нападении на редакцию газеты, намеревался привлечь к себе внимание. Об этом рассказали в краевом управлении СКР, передает 28 мая ГТРК «Ставрополье».

После задержания мужчина рассказал следователям, что в начале мая принес в редакцию свою статью. Сотрудники газеты «Родина» отказались её публиковать, и тогда 72-летний пенсионер задумал убить главного редактора и его подчиненных, чтобы «привлечь к себе внимание и вызвать общественный резонанс».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая вооруженный ножом мужчина пришел в редакцию газеты и напал на журналистов. Пострадали четыре человека, включая главного редактора. Последнему потребовалась госпитализация. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

Читайте подробнее: В Ставрополе мужчина с ножом напал на сотрудников газеты: есть раненые

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Нападения на журналистов
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