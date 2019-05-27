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В Ставрополе мужчина с ножом напал на сотрудников газеты: есть раненые

Происшествия

О ЧП сообщил губернатор Владимир Владимиров

В Ставрополе мужчина с ножом напал на сотрудников газеты: есть раненые
Mr Seb
Нож

Ставрополь, 27 мая 2019, 15:10 — REGNUM  Мужчина напал с ножом на сотрудников редакции газеты «Родина» в Ставрополе, четверо получили ранения. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор Стапровольского края Владимир Владимиров.

«Сейчас нападавший задержан, полиция проводит все необходимые действия. Уверен, что правоохранители оперативно разберутся во всех мотивах и обстоятельствах, а правосудие — определит наказание», — написал Владимиров.

https://www.instagram.com/p/Bx9w86Di5hp/

Губернатор также сообщил, что угрозы жизни пострадавших нет, двое уже отпущены домой после оказания помощи.

«Министр здравоохранения края докладывает мне ежечасно. Держу ситуацию на личном контроле», — добавил Владимиров.

Газета «Родина» является газетой Ставропольского краевого отделения КПРФ, выходит с 1994 года.

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