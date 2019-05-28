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В горах Чечни автомобиль сорвался в пропасть, есть погибшие

Происшествия

Группа эстремалов отправилась в горы по труднодоступному маршруту на самостоятельно изготовленном транспортном средстве

Грозный, 28 мая 2019, 08:34 — REGNUM  Четверо человек пострадали в результате падения автомобиля в пропасть в Чечне. Инцидент произошел вечером 27 мая в Веденском районе. В результате несчастного случая пострадали четверо человек, один из них погиб, сообщили в региональном управлении МЧС.

Происшествие произошло в труднодоступном месте. Координаты места аварии отсутствовали. Спасателям помогали местные жители, всего в поисках участвовало около 50 человек. Пострадавшие были обнаружены в районе между селениями Махкеты и Сельментаузен.

Как было установлено, в результате аварии пострадали четверо местных жителей, которые отправились в экстремальную поездку по бездорожному сложному горному маршруту на вездеходе, собранном на базе трактора Т-40, пишет портал «Чечня сегодня».

В МЧС группа экстремалов не зарегистрировалась. Во время преодоления очередного препятствия автомобиль упал в пропасть с высоты 15 метров. В настоящее время все пострадавшие эвакуированы и доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести.

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Как сообщало ИА REGNUM вчера, 27 мая, спасатели в соседней республике искали пропавших в горах Кабардино-Балкарии туристов из Санкт-Петербурга. Двое лыжников сошли с маршрута и потерялись. Инцидент закончился благополучно. Потерявшиеся были обнаружены и спущены с высоты 3500 метров.

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ЧП в горах
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