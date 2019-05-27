Понедельник, 27 Мая 2019 года
17:54:12 МСК

Лыжники пропали в горах Кабардино-Балкарии

Происшествия

Спасатели начали поисковые работы

Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, 27 мая 2019, 17:48 — REGNUM  В Кабардино-Балкарии ведутся поиски двоих туристов. Лыжники заблудились в Эльбрусском районе на высоте 3400−3500 над уровнем моря. Информация о их пропаже поступила в 16:10 27 мая, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

«В Эльбрусском районе два лыжника при спуске с Гара-Баши из-за погодных условии сошли с горнолыжной трассы и заблудились», — говорится в сообщении.

На поиски пропавших лыжников вышла группа спасателей в составе пяти человек на двух единицах техники.

Читайте также: В туркластере Кабардино-Балкарии в 2019 году спасено 28 человек

Как сообщало ИА REGNUM, в горах Кабардино-Балкарии с начала 2019 года спасено 28 туристов. Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС России провел 33 спасательных операции только в горном кластере. Всего же таких операций по республике было 98. Удалось спасти 65 человек. Число погибших составило шесть человек, пострадавших — 70.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ЧП в горах
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить