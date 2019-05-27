Число жертв мощного землетрясения в Перу выросло до двух

Лима, , 19:15 — REGNUM Число жертв сильного землетрясения в Перу выросло до двух человек. ранения получили 15 человек. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает на своей странице в сети микроблогов Twitter перуанский Национальный центр по чрезвычайным ситуациям (COEN).

Напомним, что ранее сообщалось об одном погибшем и 11 пострадавших.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 8 произошло в Перу 26 мая. Эпицентре землетрясения располагался в 83 километрах к юго-востоку от округа Лагунас в регионе Сан-Мартин. Очаг подземных толчков залегал на глубине в 135 километров.

Подземные толчки затронули 10 районов: Лорето, Пиура, Хунин, Уануко, Сан Мартин, Амасонас Кахамарка, Да Либертад, Анкаш и Паско. На данный момент известно о двух погибших и 15 пострадавших.