В Сирии погиб турецкий военнослужащий

Дамаск, , 11:02 — REGNUM В результате столкновения вооруженных сил Турции с повстанцами из Рабочей партии Курдистана на северо-западе Сирии погиб турецкий военнослужащий, об этом 27 мая сообщает Anadolu Ajansi.

Военный получил тяжелое ранение еще 30 апреля, он был экстренно доставлен в госпиталь, где врачи безуспешно пытались спасти его жизнь. Информация о гибели была предоставлена министерством обороны Турции.

Напомним, вооруженные силы Турции осуществляют на территории Сирии военную операцию «Щит Евфрата», которая началась 24 августа 2016 года. Целью Анкары является борьба с курдскими ополченцами, рост самосознания которых угрожает национальной безопасности страны.

Интервенция была осуществлена без приглашения правительства Сирии, Турция воспользовалась внутренним конфликтом на территории государства.

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