Количество жертв кораблекрушения на на юго-западе Китая увеличилось до 13

Гуйян, Китай, , 07:26 — REGNUM Число жертв инцидента с лодкой в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая увеличилось до 13 человек после того, как были извлечены из воды все тела погибших, сообщает 27 мая агентство Синьхуа.

Правительства уезда Чжэньфэн сообщило, что 29 человек находились на борту судна, которое затонуло в 18:30 по местному времени 23 мая на реке Бэйпань. Шестнадцать человек были спасены. Владелец лодки оказался среди выживших и был задержан полицией. Инициировано расследование по данному случаю.

Как сообщало ИА REGNUM, сразу после трагедии было известно о шести погибших и 12 пропавших без вести. Лодка использовалась для сельскохозяйственных нужд.

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