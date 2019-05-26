Около 100 тыс. кур погибли при пожаре на птицефабрике в Швеции

Линчёпинг, Швеция, , 23:48 — REGNUM В Швеции в результате пожара на птицефабрике погибли около 100 тыс. кур. Об этом сообщает местное издание Expressen со ссылкой на свои источники.

ЧП произошло в воскресенье, 26 мая, в городе Линчепинг. По последним данным, в результате происшествия никто из людей не пострадал.

Отмечается, что всего пожар охватил два здания, в которых содержали кур. Пожарные, прибывшие на место ЧП, смогли предотвратить распространение огня на соседние постройки.

В настоящее время выясняются причины возгорания.

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