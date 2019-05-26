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Почти 30 человек пострадали в результате торнадо в штате Оклахома

Происшествия

ЧП произошло в ночь на 25 мая в городе Эль-Рено

Вашингтон, 26 мая 2019, 22:50 — REGNUM  В результате торнадо, обрушившегося на один из городов в американском штате Оклахома, пострадали десятки людей. Об этом информирует телеканал ABC со ссылкой на свои источники.

ЧП произошло в ночь на 25 мая в городе Эль-Рено. По последним данным, в результате торнадо погибли два человека, еще 29 получили ранения.

«Торнадо ударил по городу Эль-Рено, население которого составляет почти 20 тыс. человек», — говорится в сообщении телеканала.

Ранее представитель экстренной службы округа Канейдиан Эндрю Скидмор сообщил журналистам, что по меньшей мере два человека погибли в американском штате Оклахома в результате торнадо.

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