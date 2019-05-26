Более 10 жителей Дагестана пострадали в ДТП в Саратовской области

Саратов, , 13:38 — REGNUM Сразу 11 жителей Дагестана пострадали в результате ДТП, произошедшего в Саратовской области. Все они с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу города Камышин Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 25 мая в пресс-службе дагестанского управления МВД.

Пострадавшие возвращались из Оренбурга в Махачкалу в пассажирском фургоне Peugeot Boxer. Установлено, что водитель, 43-житель Кайтагского района Дагестана, на автодороге «Сызрань — Волгоград» отвлёкся от управления, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volvo, после чего опрокинулся. Все пострадавшие — жители села Новый Борч Рутульского района Дагестана, которые находились в салоне фургона.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая в Махачкале столкнулись две пассажирские маршрутки. Лёгкие травмы получили три человека, их доставили в больницу, но госпитализация им не понадобилась. Детей среди пострадавших не оказалось.

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