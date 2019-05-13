Две маршрутки с пассажирами столкнулись в Дагестане

Махачкала, , 12:42 — REGNUM Две пассажирские маршрутки столкнулись 13 мая на одном из проспектов в Махачкале. По предварительным данным, пострадали три человека, детей среди них нет. Все они с травмами различной степени тяжести доставлены в республиканскую клиническую больницу, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. В министерстве здравоохранения Дагестана корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что пострадали не три, а два человека. По словам представительницы пресс-службы ведомства, им оказана помощь и они отпущены домой.

Читайте также: В Дагестане в ДТП погибли три человека

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в Карабудахкентском районе Дагестана вылетел с дороги в кювет и опрокинулся пассажирский микроавтобус. В результате ДТП погибли три человека: один на месте, двое в больнице. Ещё восемь пассажиров с травмами были госпитализированы.