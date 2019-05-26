При обрушении сцены театра в Китае погиб несовершеннолетний

Чжанчжоу, Китай, , 08:32 — REGNUM В китайском городе Чжанчжоу (восточная провинция Фуцзянь) при обрушении сцены театра во время вечернего выступления погиб один ребенок, ещё 14 человек получили ранения. Об этом сегодня, 26 мая, сообщает администрация особой экономической зоны города, где произошел инцидент.

Творческий танцевальный конкурс проходил в театре города Чжанчжоу вечером 25 мая. На сцене находилось большое число несовершеннолетних артистов. Судя по сообщениям из социальных сетей, обрушение сцены произошло в тот момент, когда все участники конкурса выстроились для коллективной фотографии. Под сцены провалились несколько десятков человек.

На сцену быстро выбежали зрители, которые вытаскивали детей и оказывали им помощь. Однако одного ребенка спасти не удалось.

Власти взяли под стражу отвественного за организацию мероприятия. начато расследование.