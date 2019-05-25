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Вылетевший из Сургута в Таджикистан самолет вернулся в аэропорт вылета

Происшествия

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия

Сургут, Югра, 25 мая 2019, 20:30 — REGNUM  Самолет авиакомпании UTair, вылетевший 25 мая из Сургута в таджикистанский город Худжанд, благополучно вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщили ТАСС в справочной аэропорта.

«Самолет сел, — сказали в справочной. — Все хорошо».

Отмечается, что перед посадкой воздушное судно, вырабатывая топливо, кружило в небе над городом почти три часа. Что именно произошло на борту самолета, пока достоверно не известно.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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Авиапроисшествия
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