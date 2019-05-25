Вылетевший из Сургута в Таджикистан самолет вернулся в аэропорт вылета

Сургут, Югра, 25 мая 2019, 20:30 — REGNUM Самолет авиакомпании UTair, вылетевший 25 мая из Сургута в таджикистанский город Худжанд, благополучно вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщили ТАСС в справочной аэропорта.
«Самолет сел, — сказали в справочной. — Все хорошо».
Отмечается, что перед посадкой воздушное судно, вырабатывая топливо, кружило в небе над городом почти три часа. Что именно произошло на борту самолета, пока достоверно не известно.
В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.
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