Суббота, 25 Мая 2019 года
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В аэропортах Москвы отменены и задержаны 30 авиарейсов

Происшествия

Причины задержки и отмены рейсов в аэропортах Москвы не сообщаются

Москва, 25 мая 2019, 20:17 — REGNUM  30 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы. Об этом сегодня, 25 мая, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, по состоянию на 20:13 мск в аэропорту «Домодедово» задержаны три рейса, ещё двенадцать отменены; в аэропорту «Шереметьево» задержаны одиннадцать рейсов; в аэропорту «Внуково» задержаны два рейса, ещё два отменены.

Причины задержки и отмены рейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.

Ранее пресс-служба Главного управления МЧС России по столице со ссылкой на синоптиков Росгидромета сообщила, что в Москве в ближайшие часы и до утра воскресенья, 26 мая, ожидаются порывистый ветер, гроза и град.

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