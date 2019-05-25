Полиция обнаружила ДНК возможного автора взрыва во французском Лионе

Лион, Франция, , 17:33 — REGNUM ДНК возможного автора взрыва удалось обнаружить сотрудникам правоохранительных органов во французском городе Лионе. Об этом 25 мая сообщает телеканал BFMTV.

При этом отмечается, что обнаруженного материала недостаточно для идентификации личности возможного злоумышленника. Это означает лишь, что преступник оставил свой след.

Кроме того, было обнаружено и небольшое количество взрывчатого вещества.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что к расследованию обстоятельств взрыва на улице Виктора Гюго в Лионе подключили 90 следователей и 30 технических экспертов. Были опрошены множество свидетелей, получены снимки подозреваемого в злодеянии с камер видеонаблюдения.

Напомним, что в результате взрыва самодельной бомбы в городе Лионе (24 мая) пострадали 13 человек, в том числе ребёнок восьми лет.

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