Суббота, 25 Мая 2019 года
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У берегов Флориды упал самолет Cessna

Происшествия

В настоящее время выясняются причины происшествия

Вашингтон, 25 мая 2019, 16:03 — REGNUM  В США потерпел крушение небольшой самолет Cessna Citation V, направлявшийся из Иллинойса во Флориду. Об этом сообщило Федеральное авиационное управление (ФАУ) США в своем аккаунте в соцсети Twitter.

ЧП произошло в пятницу, 24 мая, у побережья Флориды. По последним данным, в результате инцидента погиб один человек (пилот).

Отмечается, что связь с воздушным судном была потеряна примерно за час до трагедии. На поиск самолета были направлены два истребителя F-15. Как только военные самолеты приблизились к Cessna, тот начал резко снижаться и рухнул в Атлантический океан.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, 20 мая в районе американского Хэйвлока (штат Северная Каролина) разбился штурмовик AV-8B Harrier Корпуса морской пехоты США.

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Авиапроисшествия
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