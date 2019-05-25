У берегов Флориды упал самолет Cessna

Вашингтон, , 16:03 — REGNUM В США потерпел крушение небольшой самолет Cessna Citation V, направлявшийся из Иллинойса во Флориду. Об этом сообщило Федеральное авиационное управление (ФАУ) США в своем аккаунте в соцсети Twitter.

ЧП произошло в пятницу, 24 мая, у побережья Флориды. По последним данным, в результате инцидента погиб один человек (пилот).

Отмечается, что связь с воздушным судном была потеряна примерно за час до трагедии. На поиск самолета были направлены два истребителя F-15. Как только военные самолеты приблизились к Cessna, тот начал резко снижаться и рухнул в Атлантический океан.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, 20 мая в районе американского Хэйвлока (штат Северная Каролина) разбился штурмовик AV-8B Harrier Корпуса морской пехоты США.

Читайте также: В США разбился военный самолет AV-8B Harrier