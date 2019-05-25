Суббота, 25 Мая 2019 года
12:54:49 МСК

С начала 2019 года на Эвересте погибли уже 10 человек

Происшествия

Ещё 10 человек погибли в весеннем сезоне на других горах в Гималаях

Катманду, 25 мая 2019, 12:54 — REGNUM  С начала 2019 года в ходе восхождения на высочайшую гору мира — Эверест — погибли 10 человек. Об этом сегодня, 25 мая, пишет издание Himalayan Times.

По данным издания, с начала весеннего сезона восхождений на Эверест в 2019 году, на высочайшей вершине мира погибли 10 человек. Последний погибший — британец Робин Фишеро. Он скончался на высоте 8,6 тыс. метров. Напомним, что высота Эвереста — 8848 метров над уровнем моря.

Стоит отметить, что в последние годы на Эвересте регулярно скапливаются очереди их альпинистов, которые стремятся покорить вершину. Из-за ажиотажа людям приходится ждать своей очереди на подъем по нескольку часов, при этом они находятся в так называемой «зоне смерти» — на такой высоте, где организму не хватает кислорода и он медленно умирает от истощения.

22 мая в очереди к вершине Эвереста скопились порядка 300 человек. Это произошло из-за хорошей ясной погоды, так как подниматься на Эверест в плохую погоду практически невозможно. В тот день погибли как минимум два человека.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ЧП в горах
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить