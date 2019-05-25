На севере Чили произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла

Сантьяго, , 11:20 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,5 балла по шкале Рихтера произошло в нескольких районах в центре и на севере Чили. Об этом сообщило местное издательство El Sur.

По данным Национального Сейсмологического Центра, эпицентр располагался в 54 км на северо-востоке от населённого пункта Мина-Лос-Пеламбрес в пограничной с Аргентиной области Кокимбо на глубине 133 км. Подземные толчки меньшей силы также были зафиксированы в столичном регионе и регионах Вальпараисо и О’Хиггинс. Национальная Служба Чрезвычайных происшествий министерства внутренних дел Республики Чили сообщила об отсутствии жертв и разрушений инфраструктуры.

Из-за вероятности повторных толчков экстренные службы 4 регионов работают в режиме повышенной готовности.