Суббота, 25 Мая 2019 года
11:20:24 МСК

На севере Чили произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла

Происшествия

В 4 регионах страны экстренные службы работают в режиме повышенной готовности

Сантьяго, 25 мая 2019, 11:20 — REGNUM  Землетрясение магнитудой 5,5 балла по шкале Рихтера произошло в нескольких районах в центре и на севере Чили. Об этом сообщило местное издательство El Sur.

По данным Национального Сейсмологического Центра, эпицентр располагался в 54 км на северо-востоке от населённого пункта Мина-Лос-Пеламбрес в пограничной с Аргентиной области Кокимбо на глубине 133 км. Подземные толчки меньшей силы также были зафиксированы в столичном регионе и регионах Вальпараисо и О’Хиггинс. Национальная Служба Чрезвычайных происшествий министерства внутренних дел Республики Чили сообщила об отсутствии жертв и разрушений инфраструктуры.

Из-за вероятности повторных толчков экстренные службы 4 регионов работают в режиме повышенной готовности.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить