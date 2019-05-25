В Мексике потерпел крушение вертолет Ми-17

Мехико, , 03:04 — REGNUM Военный вертолет Ми-17 разбился в Мексике, сообщает пресс-служба мексиканского министерства военно-морского флота.

Сообщается, что вертолет упал вблизи города Валье-Верде. Как отмечает портал Excelsior, вертолет использовался для тушения лесных пожаров в соседнем штате Керетаро. На борту вертолета находились семь человек. Официальных данных о них пока не поступало. Мексиканские СМИ предполагают, что все, кто находился на борту вертолета, погибли.

Напомним, в ноябре 2012 года в мексиканский Веракрус прибыла партия российский вертолетов Ми-17В-5, предназначенных для ВМС Мексики. Всего у мексиканских вооруженных сил имеются более 20 вертолетов Ми-17.