Суббота, 25 Мая 2019 года
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В Мексике потерпел крушение вертолет Ми-17

Происшествия

Судьба людей, находившихся на его борту, пока неизвестна

Мехико, 25 мая 2019, 03:04 — REGNUM  Военный вертолет Ми-17 разбился в Мексике, сообщает пресс-служба мексиканского министерства военно-морского флота.

Сообщается, что вертолет упал вблизи города Валье-Верде. Как отмечает портал Excelsior, вертолет использовался для тушения лесных пожаров в соседнем штате Керетаро. На борту вертолета находились семь человек. Официальных данных о них пока не поступало. Мексиканские СМИ предполагают, что все, кто находился на борту вертолета, погибли.

Напомним, в ноябре 2012 года в мексиканский Веракрус прибыла партия российский вертолетов Ми-17В-5, предназначенных для ВМС Мексики. Всего у мексиканских вооруженных сил имеются более 20 вертолетов Ми-17.

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Авиапроисшествия
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