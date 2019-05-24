На Бали снова извергается вулкан Агунг

Джакарта, , 22:19 — REGNUM На индонезийском острове Бали снова извергается вулкан Агунг, 24 мая передает агентство Reuters.

В результате извержения, которое длилось четыре с половиной минуты, лава и камни были выброшены вулканом в радиусе трех километров. Облако пепла накрыло девять населенных пунктов.

Из-за извержения на острове закрыт аэропорт, однако эвакуация пока не проводится — извержение не представляет опасности для населенных пунктов и туристов, находящихся дальше 4 километров от Агунга.

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