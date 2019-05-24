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Железнодорожный вокзал Лиона оцеплен из-за бесхозной сумки

Происшествия

Ранее сегодня на одной из улиц в центре Лиона произошёл взрыв

Лион, Франция, 24 мая 2019, 21:40 — REGNUM  Территория вокзала Лион-Перраши во французском Лионе оцеплена из-за подозрительной сумки, передаёт издание Le Progrès.

Как сообщается, бесхозная сумка была обнаружена в переходе от перронов к автобусам. Место в настоящее время обследуют сотрудники службы безопасности национальной компании железных дорог с собаками.

Как передавало ИА REGNUM , ранее сегодняна пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона прогремел взрыв, в результате которого, по последним данным, пострадали 13 человек.

Самодельное взрывное устройство, замаскированное под свёрток, было оставлено у дороги неизвестным.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции сообщили о первых результатах расследования взрыва в Лионе

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